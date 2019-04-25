HEPAR neden kapatıldı? Osman Pamukoğlu acı gerçeği açıkladı!

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun HEPAR geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Partiyi neden kapattığını anlatan Pamukoğlu, "Partimize içeriden ve dışarıdan birçok ambargo uygulandı. Sonuç olarak hiçbir bağış alamadık" ifadelerini kullandı.

Karar HEPAR Gençliği Twitter hesabından, "4 Eylül 2008'de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, 10 yıl hayatta kalmayı başarmıştır. 21 Nisan 2019'da toplanan Olağanüstü Kurultay'da alınan kararla; "parti kapatılmıştır" şeklinde duyuruldu.

"Bu parti büyümesin"

HEPAR Başkanı Osman Pamukoğlu, süreci Independent Türkçe'ye değerlendirdi. "Partimize içeriden ve dışarıdan birçok ambargo uygulandı. Partimiz ilk kurulduğunda AB'nin 6 ayda bir gönderdiği ilerleme raporunda "bu parti büyümesin" diye yer aldı. Türkiye'de Meclis ya da dışından bir çok parti var ama neden onlar yer almadı... Sonuç olarak hiçbir bağış alamadık. Destek gelmedi. Biz bir avuç yurtsever kendi ödediğimiz aidatlarla partiyi 10 yıl ayakta tutabildik" dedi.

"Daha fazlası mümkün olmadı"

Tüm çabalarına rağmen HEPAR'ın istedikleri anlamda güce erişemediğini söyleyen Pamukoğlu, "Propaganda yapamıyorsunuz, etkinlik yapamıyorsunuz, daha çok il ve ilçe örgütü açamıyorsunuz. Dişimizi tırnağımıza takarak partiyi 10 yıl ayakta tuttuk. Gidebildiğimiz kadarıyla etkinliklere katıldık ama daha fazlası mümkün olamadı" dedi.

"10 bin üye"

HEPAR'ın 10 bin üyesinin olduğunu ve bunun büyük oranda gençlerden oluştuğunu belirten Osman Pamukoğlu şunları söyledi:

Partimizde lise ve üniversite öğrencisi olan çok sayıda genç var. Bu gençler bir yere ait olmadan duramazlar. Benim son 3 gündür gördüğüm, şu anda bir sivil toplum örgütü, bir dernek veya platformda, Türkiye için faaliyetlerde bulunmak istiyorlar. Koşullara bağlı olarak partileşmeyi düşünüyorlar. Benim onlara şöyle yapın ya da yapmayın demem yanlış olur. Ama gençlerin parti kapatıldı biz de dağılalım, mevcut siyasi partilere gidelim gibi bir düşünceleri yok. Ama HEPAR'ın ilkeleri içinde devam etmek istiyorlar.

Kapatma kararı sonrası gelen tepkiler

Osman Pamukoğlu partinin kapatılma kararından sonra gelen tepkilerle ilgili olarak ise, "İki grup insan var. 'Daha fazla destekte bulunup, bağış yapmalıydık; yapmadık. Şimdi uyandık' diyenler var. Bir de bundan sonra Osman Pamukoğlu nasıl davranacak diyen… Mücadeleye devam etme meselesi benim, senin meselen değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, ülkesi içinde olanlarla ilgili merak edip çalışmalıdır. Bunun için siyasi bir partiye gerek yok. Bana göre siyaset doğumdan ölüme bir hak mücadelesidir. Benim kuşağım ne hak ne de eşitlik gördü. Bu yüzden partimizin adında hak ve eşitlik vardı" dedi.