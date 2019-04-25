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Kayınpeder damadını otomobilde ölü buldu

Kayınpeder damadını otomobilde ölü buldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Samet K. (35), otomobilinde ölü bulundu.

İlçedeki bir sigara fabrikasında işçi olan evli ve 1 çocuk babası Samet K., dün işe gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Samet K.'nin kayınpederi Hüseyin Ö., bugün saat 08.00 sıralarında, Torbalı Mahallesi Kaplancık yolundaki tarlasına giderken, damadının 35 ZC 171 plakalı otomobilini fark etti. Otomobili kontrol eden Hüseyin Ö., damadı Samet K.'nin hareketsiz olduğunu gördü. Hüseyin Ö.'nün ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Samet K.'nın öldüğü belirlendi.

İntihar ettiği üzerinde durulan Samet K.'nın cesedi, yapılan inceleme sonrası Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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