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Fatih Terim'in prensine La Liga kancası

Fatih Terim'in prensine La Liga kancası

İspanyol medyası, Sevilla'nın Galatasaray'ın savunmacısı Marcao'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı ve performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in savunmadaki prensi haline gelen Marcao, İspanyollar'ın dev kulübü Sevilla'nın radarında.

Transfer listesinde ilk sırada
Daha önce İstanbul'a defalarca Marcao'yu izlemeye gelen Sevilla'nın sezon sonunu beklediği bildirildi. İspanyol kulübünün önümüzdeki sezon için transfer listesinde ilk sıraya Brezilyalı stoperi yazdığı belirtildi.
 
''Galatasaray'ın kapısını aşındıracak"
İspanyol medyası da Marcao için Sevilla'nın bir hayli ciddi olduğunu sayfalarına taşıyarak, "Sevilla sezon sonunda Marcao'yu transfer etmek için Galatasaray'ın kapısını aşındıracak" yorumunu yaptı.

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