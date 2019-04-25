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Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!

Merkez Bankası "20 milyar dolarlık gizemi" aydınlatacak!

Merkez Bankası döviz rezervleri ile ilgili tartışmaya ilişkin açıklama yapacak. 30 Nisan'daki enflasyon toplantısında, dünya basınında yer alan "Kayıp rezervler" haberlerine açıklık getirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri dünya ekonomi basınında tartışma yaratırken, bankanın önümüzdeki hafta soru işaretlerine yanıt vereceği iddia edildi. Bloomberg'e konuşan bir yetkili, önümüzdeki hafta bu konuda bir açıklama yapılacağını söyledi.

"20 milyar dolarlık gizem konusu"

"Türkiye, rezervlerindeki 20 milyar dolarlık gizem konusundaki sessizliğine son verecek" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

Bloomberg’ün görüştüğü sekiz ekonomiste göre, net rezervlerde beklenen yaklaşık 20 milyar dolarlık artış 29 Mart’taki resmi kayıtlarda görülemiyor. Bu açıkla ilgili sorulara yanıt veren bir Türk yetkili, Merkez Bankası’nın 30 Nisan’daki enflasyon brifinginde bir açıklamada bulunacağını söyledi.

"İlk kez kamuoyu önünde ele alma girişimi olacak"

Bu izahat Merkez Bankası’nın, Türkiye’nin mali durumu konusunda aşikâr bir boşluk gibi görünen, yatırımcı güvenini sarsan ve ekonomistleri şaşırtan bir durumu ilk kez kamuoyu önünde ele alma girişimi olacak. Türkiye’yi izleyenler bir aydan uzun süredir, Merkez Bankası’nın hesaplarını oluşturan resmi veriler ile düzenli giriş-çıkışları eşleştirmekte zorlanıyordu.

9 milyar dolar civarında düştü!

Piyasalar bu anormalliği ilk olarak mart başında, rezervlerde sadece dış borç ödemeleri ve enerji ihracatları ile açıklanamayacak bir keskin düşüş yaşandığında fark etmişti. Bu durum JP Morgan Chase & Co. şirketinin yatırımcılara TL satma tavsiyesinde bulunmasına yol açmıştı. Merkez Bankası verilerine göre, net rezervler 22 Mart öncesindeki üç haftada 9 milyar dolar civarında düştü.

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