Olay itiraf: Josef de Souza kalsaydı bu halde olmazdık

Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında yaptıkları sohbette "Hiç kimse onun yerini dolduramadı. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sadece Souza olsa şu an kesinlikle bu noktada olmazdık" ifadeleriyle Brezilyalıya olan özlemi dile getirdiler.

Fenerbahçe'de sezon başı yapılan transferler ve giden oyuncuların ardından kadro kalitesi tüm kamuoyunca tartışılıyor. Yapılan 16 transfere rağmen geçen sezonu ikinci sırada bitiren takımın küme düşme hattına yakın olması Sportif Direktör Damien Comolli'nin koltuğunu sezon başından bu yana sallamaya başladı.

En çok kulağı çınlayan isim ise Josef

Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular arasında yapılan sohbetlerde de bu konu sıklıkla dile getiriliyor. Gönderilen oyuncular konuşulurken en çok kulağı çınlayan isim ise Josef de Souza.

12 milyon euro'ya satıldı

Souza, sezon başı kampını Fenerbahçe ile geçirmiş ardından 12 milyon Euro gibi rekor bir bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye satılmıştı. Futbolcular Souza'nın boşluğunun dolmadığına inanıyor.

''Souza olsa şu an kesinlikle bu noktada olmazdık"

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertli yıldızlar, "Souza savunma ile hücum arasındaki bağı çok iyi sağlıyordu. Takımın bel kemiğiydi. Ayrılması bütün dengeleri bozdu. Hiç kimse onun yerini dolduramadı. Çok üst seviye bir oyuncuydu. Sadece Souza olsa şu an kesinlikle bu noktada olmazdık" ifadeleriyle Brezilyalıya olan özlemi dile getirdiler.