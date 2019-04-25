Merkez'in faiz kararı sonrası dolar 5.96y'ı test etti! İşte son durum

Dolar, TCMB'nin Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tutması sonrası son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5.95'in üzerini gördü.

TCMB'nin döviz rezervleri ve seçim itirazlarına yönelik endişelerin de dolar kurundaki yükselişte etkili olduğu belirtilirken, piyasada bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı ve açıklamalarının ardından dolar 5.95'in üzerini gördü.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu. Açıklama metninde 'ilave sıkılaştırma' ifadesi yer almadığı için dolar ilk tepki olarak 7 kuruşluk bir artışla 5.96 seviyesine yükseldi.

İşte son durum:

25 Nisan günü dolar kuru 5.8870 TL ile güne başladı ve 5.95'in üzerini gördü.

Dolar/TL 5.95'i aştı

Dolar kuru dün ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle 8 ülkeye tanıdığı ithalat muafiyetini kaldıracağını açıklamasıyla, petrol fiyatlarına bağlı olarak yükseldi.

Piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.80-5.85 arasında el değiştiren dolar/TL 5.95'i aşarak gün içerisinde 15 Ekim'den bu yana en yüksek gün içi seviyeyi gördü.

Bugün 98 puan üzerinde

Dolar endeksi de ABD'den gelen iyimser ilk çeyrek rakamlarıyla değerlendi ve 95-97 puan arasındaki hareketini kırararak 100 seviyesine doğru hareketine başladı. Dün 97.66'da olan dolar endeksi (DXY) bugün 98 puan üzerinde.

Politika faizine ilişkin kararını açıklayacak

Tüm gelişmekte olan ülke paraları haberlerle birlikte düşerken TL cephesinde ABD ile ilişkiler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Piyasalar S-400 konusunu ve YSK'nın incelediği itirazlara ilişkin kararları izlemeye devam ederken bugünün gündemi Merkez Bankası'nın faiz kararı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanarak şu an yüzde 24 olan politika faizine ilişkin kararını açıklayarak sabit tuttu.