CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın Suriyeli rahatsızlığı

Suriyelilere ait dükkanların Arapça tabelalarının kaldırılacağını açıklayan Kemalpaşa Belediye Başkanı, desteklerin de kesileceğini söyledi. Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada" ifadelerini kullandı.

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suriye'ye barış geldi ne işleri var burada''

Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada" ifadelerini kullandı.

"Tabelaları indireceğiz''

Rıdvan Karakayalı, vergi ödemeyen Suriyelilerin çalıştırdıkları işletmeler hakkında yasal işlem başlatacaklarını da söyleyerek, "Benim partimin yanında Suriye tabelalı dükkanlar var, onları oradan kaldırtacağım, gidecek onlar buradan kusura bakmasınlar, kendi memleketlerine gidecekler" ifadelerini kullandı.