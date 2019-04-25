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Zajc kulübeye mahkum oldu rest çekti

Zajc kulübeye mahkum oldu rest çekti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın kızağa çektiği Miha Zajc isyan bayrağını açtı.

Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal’ın yedek kulübesine mahkum ettiği Miha Zajc isyan bayrağını açtı.

''Böyle devam edecekse ayrılmayı düşünebilirim”
Son üç maçta yedek soyunan Sloven oyuncu “Hocanın tercihine saygı duyuyorum ama bu kararına anlam veremiyorum. Empoli’de sürekli oynuyordum. Aynı tempoda çalışıyorum. Ama forma şansı bulamıyorum. Eğer böyle devam edecekse ayrılmayı düşünebilirim” çıkışında bulundu.

Orta saha değişiyor
Teknik direktör Ersun Yanal, Alanya mağlubiyeti sonrasında kadroda değişiklik kararı aldı. Bir türlü toparlanamayan Tolgay ve performansı beklentilerin altında kalan Elif kızağa çekilecek. Mehmet Topal defansif görevini sürdürürken 4-1-4-1 dizilişinde Jailson ve Zajc göbekten hücuma destek verecek.

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