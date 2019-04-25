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Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!

Nasıl seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba "İmamoğlu" açıklaması!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanlığı'nı 25 yıl sonra partisine kazandıran Ekrem İmamoğlu için "İki yıldır radarımdaydı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 31 Mart'a giden süreçte yaşanan aday belirleme politikasıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu.

Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve kendi gözlemlerine yer verdi.

Öztürk, yazısına şöyle başladı: İmamoğlu'nu radarına iki yıl önce alan Kılıçdaroğlu, "Çok beğendiğim bir belediye başkanıydı. Seçimi kazanıp büyükşehir belediye başkanı olacağına da büyük bir inancım vardı" dedi.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk provayı belediye meclisinde yaptı

İmamoğlu'nu iki yıl yakından izledim. Beylikdüzü'ndeki açılış, temel atma ve benzer programlara özel olarak gidiyordum. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirildi. İmamoğlu ile ilgili ilk provayı da belediye meclisinde büyükşehir belediye başkanlığına aday göstererek yaptık. Meclis'te çoğunluk AKP'de olduğu için kazanamadı.

"İmamoğlu'na karar vermişti"

Seçimde, İBB Başkanlığı'na kimin aday gösterileceği çok konuşuldu. O günlerde, Kılıçdaroğlu renk vermeden adayını belirlemiş, Ekrem İmamoğlu'na karar vermişti. Tabii, İmamoğlu'nun adaylığı kabul edip etmeyeceği de belli değildi. O yüzden, Kılıçdaroğlu'nun B planı da vardı. Onun için "Aslında Kılıçdaroğlu'nun kafasında Ekrem Bey değil, başka isimler vardı" diyorlar. İmamoğlu, Ankara'ya çağrıldı. Kılıçdaroğlu, kendisini büyükşehir adayı olarak göstermek istediğini, özel bir büroda söyledi. İmamoğlu, buna hazır olmadığını, uygun görülmesi halinde Beylikdüzü'nde bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun son sözü, "Düşün, bir daha görüşeceğiz" oldu.

"Tatlı-sert davranmıştı"

Kılıçdaroğlu, bu görüşmede tatlı-sert davranmıştı. İmamoğlu'nun adaylığa ikna edilmesi, seçimi kazanacağı konusunda yüreklendirilmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'ndan habersizmiş gibi İmamoğlu'na gidip gelenler oldu. Yavaş yavaş ikna ediliyordu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bir kez daha genel merkeze çağırdı, "Adayımız sizsiniz" dedikten sonra birlikte birer kahve içtiler.

"Ekrem Bey'i ailesinden de istedi"

Kılıçdaroğlu, Ekrem Bey'i ailesinden de istedi. Ailesine, "Ekrem Bey'i aday olarak istiyoruz" dedi. Hepsi de "Hayırlı olsun" yanıtını verdi. Seçim kampanya boyunca günde 3-4 kez konuştular. Seçimi kazanan yalnız İmamoğlu değil, Kılıçdaroğlu da oldu."

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