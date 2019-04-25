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Fenerbahçe, Final-Four için parkede

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Final-Four için parkede

THY Euroleague Play-Off serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, kazanması durumunda adını Final-Four'a yazdıracak.

THY Euroleague Play-Off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45'te Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'dan 1-1 giden seride deplasmandaki ilk maçı kazanan sarı-lacivertliler 2-1 öne geçti. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four'a yükselecek. 

17. randevu 
Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya ekibi ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu sezon oynanan 5 müsabakanın 4'ünden Fenerbahçe galip ayrılırken, Zalgiris 1 kez yenebildi. 

Fenerbahçe normal sezonu 25 galibiyetle ilk sırada bitirirken, Zalgiris ise 15 galibiyetle 8. sırada tamamlamıştı. 

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