Kupada ilk finalist Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u Sokol Cikalleshi'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu olan Manisa temsilcisi, üst üstte ikinci kez finale yükselerek tarihi başarı elde etti. Akhisarspor, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı da yine aynı skorla 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti. 36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Ümraniyespor, 73. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Leandrinho'nun ceza sahası dışından sağ üst köşeye attığı şık şutu kaleci Fatih Öztürk aynı güzellikte kurtardı. Fatih, bu pozisyonda kafasını direğe çarptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca her iki maçtada rakibini 1-0'lık skorlarla mağlup eden Akhisarspor, kupada üst üstte ikinci kez finale yükselerek tarih yazdı.

Akhisarspor'un finaldeki rakibi Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı olacak.