HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Kupada ilk finalist Akhisarspor

Kupada ilk finalist Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u Sokol Cikalleshi'nin 36. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu olan Manisa temsilcisi, üst üstte ikinci kez finale yükselerek tarihi başarı elde etti. Akhisarspor, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı da yine aynı skorla 1-0 kazanmıştı. 

Karşılaşmanın 21. dakikasında Akhisarspor gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Barbosa'ya aktardı. Barbosa'nın şutunda, top az farkla auta gitti. 36. dakikada Akhisarspor, öne geçti. Yeşil-siyahlı ekibin kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bilal Kısa'nın ceza sahası yayı gerisinden şutu Cikalleshi'ye pas oldu. Altıpas önünde topu alan Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Akhisarspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Ümraniyespor, 73. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Leandrinho'nun ceza sahası dışından sağ üst köşeye attığı şık şutu kaleci Fatih Öztürk aynı güzellikte kurtardı. Fatih, bu pozisyonda kafasını direğe çarptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca her iki maçtada rakibini 1-0'lık skorlarla mağlup eden Akhisarspor, kupada üst üstte ikinci kez finale yükselerek tarih yazdı. 

Akhisarspor'un finaldeki rakibi Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray eşleşmesinin tur atlayanı olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
İsrail'in kesintisi Filistin hükümetini zorluyor
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
HDP'den skandal sözde soykırım paylaşımı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
ADD'nin özel konuğu Sezer ilk kez ödül aldı
ADD'nin özel konuğu Sezer ilk kez ödül aldı
Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine 1915 olayları tepkisi
Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine 1915 olayları tepkisi
Volkan Demirel'den Trabzonspor yorumu
Volkan Demirel'den Trabzonspor yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye bir kişinin oldu
Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye bir kişinin oldu
İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet
İbrahim Kalın'dan 1915 olaylarıyla ilgili tweet
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
Antalya 11 günde 4 Hint düğününe ev sahipliği yapacak
Antalya 11 günde 4 Hint düğününe ev sahipliği yapacak
İstanbul Valiliği'nden provokasyon uyarısı
İstanbul Valiliği'nden provokasyon uyarısı
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Yorumlar