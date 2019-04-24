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Toplanması beklenen Meclis'e bir milletvekili geldi

Toplanması beklenen Meclis'e bir milletvekili geldi

Bugün toplanması ve milyonlarca kişinin beklediği; nafaka, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge gibi konuları görüşmeye başlaması beklenen, Meclis Genel Kurulu toplanamadı.

31 Mart seçimlerinden önce şubat ayında tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bir türlü çalışmaya başlayamadı.

Milyonlarca kişinin gözü meclis'teydi

Meclis'in, bugün saat 14.00'te toplanarak çalışmaya başlaması öngörülüyordu. 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafaka ve hal yasası gibi konularda, milyonlarca kişinin gözü kulağı da Meclis Genel Kurulu'ndaydı. Ancak Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, saat 14.00'te Genel Kurul'un toplanmaması nedeniyle oturumu, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis Genel Kurul Salonu'nda 14.00'te çekilen fotoğrafta en arka sırada sadece bir vekilin olduğu görülüyor.

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