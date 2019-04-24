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Samsun'da ahlaksız paylaşım şüphelisi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da ahlaksız paylaşım şüphelisi serbest bırakıldı

SAMSUN'da sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinde kız arkadaşının telefon numarasını kızın fotoğrafını da koyarak iğrenç yazılar yazarak yayınlayan genç, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tanıştığı M.Z.O. (19) adlı genç kızın fotoğrafını koyup kızın telefon numarasını da arkadaşlık sitesinde yayınlayan ve iğrenç yazılar yazarak bunu internet üzerinde bulunan sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinde yayınladığı iddia edilen N.A. (22) adlı zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan N.A., 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren N.A. serbest bırakıldı.

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