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Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun programı iptal edildi

Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun programı iptal edildi

Yeni parti kuracağı söylenen ve geçen gün yaptığı açıklamayla gündeme oturan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun Medipol Üniversitesi’nde bugün katılacağı program iptal edildi.

Medipol Üniversitesi’nin öğrencileri, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun doktor eşi Sare Davutoğlu’nu üniversitedeki bir etkinliğe davet etti.

Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilen, Genç Yeryüzü Doktorları grubu tarafından organize edilen 'Tıbb-ı Nebevi: Tarihi Bağlamı ve Yeniden Yorumlanması' başlıklı program için afişler bastırıldı. 24 Nisan’da Güney Kampüs’te yapılacağı açıklanan programın afişleri üniversitenin tüm binalarına asıldı.

Programın iptal edilme nedeni açıklanmadı

Sare Davutoğlu’nun konuşma yapacağı programın afişleri fakülte binalarından indirildi. Etkinliği düzenleyen öğrencilere ise programın yapılmayacağı bilgisi verildi ancak herhangi bir gerekçe iletilmedi.

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