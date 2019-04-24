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Aile Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı
Aile Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir" denildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayının suçlusu en ağır cezayı alana kadar, davanın takipçisi olacaklarını duyurdu. 

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırının herkesi dehşete düşürdüğü aktarıldı. 

Dünyada yükselen bir insanlık suçu olan çocuk istismarı ve taciz olaylarının hem çocukların bedeni ve ruhunda derin yaralar açtığı hem de toplumda infial uyandırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bu insanlık dışı davranışa karşı sesimizi yükseltmek, sıfır toleransla mücadele etmek durumundayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İstismar vakalarının önüne geçmek, özellikle önleyici tedbirler konusunda kamu ve STK iş birliği ile çözüm yolları aranarak uygulamaya geçirilmelidir. 

KADEM olarak 'Herkese Karşı Her Türlü Şiddete Son Ver' mottosu ile kamuoyu vicdanında yara açan her davayı takip etmeyi bir sorumluluk biliyor, bu davada da suçlu en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz." 

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