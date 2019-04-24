Galatasaray'ın kadrosu açıklandı! İki isim yok

Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı kupa maçı için açıklanan kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçı için bugün özel bir uçuşla Malatya'ya hareket ederek ve yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek. Sarı-kırmızılıların açıklanan kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.



Teknik Direktör Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor karşılaşması kamp kadrosunda aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."



