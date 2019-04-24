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Metrobüste yaşanan olay mastürbasyon yapan sapığın ifadesi

Anadolu Ajansı

AVCILAR'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sapığın ifadesi ortaya çıktı.

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Alınan bilgiye göre, dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi. 

Polis ekiplerince gözaltına alındı
Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu. 



İfadesi ortaya çıktı
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi. 

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi
Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

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