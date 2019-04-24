HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Ruslar açıkladı! İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi

Anadolu Ajansı
Ruslar açıkladı! İşte S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport, S-400 sistemlerinin Türkiye'ye teslimatının temmuz ayında başlayacağını duyurdu.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’nin F-35’e alternatif Rus savaş uçağı tedariki konusunda istişarelere hazır olduklarını belirtti.

Miheyev, Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığı sorusuna ilişkin Rus basınına yaptığı açıklamada, “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı. 

Sevkiyat Temmuz ayında başlayacak
Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatı konusunda da bilgi veren Miheyev, sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını belirtti.  Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını kaydederek sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. 

''Şu anda kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz'' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde Rusya'dan uçak almayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine, "Ben böyle istedim, Türkiye çıkacak' diye bir şey yok. Uluslararası hukuk var. Hakkımızı ararız. En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar. Şu anda kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." demişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çıkışı!
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çıkışı!
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest kaldıktan sonraki ilk sözleri
Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi
Suç makinesi kadın polisi karşısında görünce böyle dedi
Liverpool'da Mohamed Salah depremi
Liverpool'da Mohamed Salah depremi
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Bakın hangi şartı sunmuş
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe itirafı! Bakın hangi şartı sunmuş
İsmail Köybaşı'nın dakikada kazandığı para şoke etti
İsmail Köybaşı'nın dakikada kazandığı para şoke etti
ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı
Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a af çıktı
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Ahmet Davutoğlu bombaları
Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Ahmet Davutoğlu bombaları
TKP'li Belediye Başkan Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması
TKP'li Belediye Başkan Fatih Maçoğlu'dan dikkat çeken komünizm açıklaması
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı
Temel Karamollaoğlu bu kez üniversite açılmasına karşı çıktı
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar 1 yorum