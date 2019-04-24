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Liverpool'da Mohamed Salah depremi

Liverpool'da Mohamed Salah depremi

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, Mohamed Salah yönetimle yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime iletti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Livepool, Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi verirken Mısır golcü Mohamed Salah için İspanya medyasından iddia edilen 'Liverpool'dan ayrılmak istiyor' şeklindeki haber Ada'da büyük yankı uyandırdı.

Ayrılmak istiyor
İspanyol basınında AS'ın iddiasına göre, Mohamed Salah Liverpool yönetimiyle yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini ifade etti. Liverpool yönetimi, Mısırlı golcünün takımda kalmasını istiyor ancak Salah, yeni sezonda farklı bir ülkede top koşturmanın peşinde.

Klopp'la arası iyi değil
Diğer bir iddiaya göre; Mohamed Salah'ın teknik direktör Klopp ile son dönemde ilişkisinin iyi olmadığı ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı iddia edilirken, takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Yıldızlarla fotoğraf çektirdi
Öte yandan Time Dergisi'nin galasında Mohamed Salah, Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke ve futbolcu Alex Morgan ile fotoğraf çektirdi.

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