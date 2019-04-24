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Başkent'te kritik toplantı! Masada S-400 ve F-35 gerilimi var

Başkent'te kritik toplantı! Masada S-400 ve F-35 gerilimi var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimini görüşmek üzere bir araya geldi.

Ankara'da kritik bir toplantı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir araya geldi.

Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimleri

-Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katılıyor.

-Ana gündem maddesini ABD ile ilişkilerin oluşturduğu toplantıda ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, F-35 ve S-400 gerilimleri ele alınacak.

-Toplantıda bu konularla ilgili Türkiye'nin yol haritası ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

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