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Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması! Ben bir tedbir ortaya koydum

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu açıklaması! Ben bir tedbir ortaya koydum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıl CHP'lilerin şehit cenazesine alınamaması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. Soylu yaptığı açıklamada verdiği kararın ne kadar haklı bir karar olduğuna dikkat çekti.

Daha önce şehit cenazelerine CHP'lilerin alınmaması yönünde talimat verdiği hatırlatan Bakan Soylu, "Ben bir tedbir ortaya koydum." dedi.

Bakan Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim: 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Geçmişteki açıklamasını hatırlattı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı sonrası konuşan Bakan Soylu, geçmişte söylediği söyleri hatırlattı.

Ben bir tedbir ortaya koydum

Bakan Soylu, "Ben bir tedbir ortaya koydum ve bu tedbirin ne kadar doğru bir tedbir olduğu çok net bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.

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