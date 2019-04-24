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Yumruk atan serbest kaldı! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Yumruk atan serbest kaldı! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

"Sağduyumuzu korumak zorundayız"

Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız" diye konuştu.

"Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz"

Kendisine yumruk atan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.

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