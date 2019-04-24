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Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman makam aracını iade etti!

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman makam aracını iade etti!

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman tasarruf tedbirlerini devreye soktu. Salman, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade etti ve eşinin üzerine kayıtlı özel aracını belediyeye getirerek makam aracı yaptı.

Devrin, tasarruf devri olduğunu söyleyen Salman, "Belediyemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusunda kararlar almaya özen gösterdik. Belediyenin bütçesini kendi bütçemiz gibi düşünerek planladık ve harcadık" dedi.

Salman, "Son günlerde belediyelerin ekonomileri ve yapılan harcamalar gündemde. Biz asla 'Devletin malı deniz' düşüncesi içerisinde olmadık. Böyle bir dönemde yine örnek olalım istedik; çünkü biz bu göreve kendimiz için değil kentimiz için halkımız için talip olduk. İnsanlar tasarrufun peşinde. Biz de belediye olarak böyle davranmalıyız. Bunu da bu belediye ailesinin reisi olarak ilk ben başlatmalıyım. Bu nedenle kullanmakta olduğum kiralık olan makam aracımı firmaya  itibarıyla iade ediyorum. Bundan sonra eşim Dilek Salman adına kayıtlı olan şahsi aracımızı kullanacağım. Şartlar düzelene kadar da bu böyle olacak" diye konuştu. 

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