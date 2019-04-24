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Fahrettin Altun'dan "1915 olayları" çıkışı!

Fahrettin Altun'dan "1915 olayları" çıkışı!

Cumhurbaşkanı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, 1915 Ermeni olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada "1915 olayları siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

1915 Ermeni olaylarına ilişkin açıklama yapan Fahrettin Altun, "1915 olayları bir tarafın görüşü yerine her iki tarafın acıları dikkate alınarak ele alınmalı" diye konuştu. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.

"İdeolojik okumalardan vazgeçilmeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "1915 Olayları, doğru ve gerçek bilgiler ışığında, siyasi çıkarlara alet edilmeden ele alınmalı ve üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik okumalardan vazgeçilmelidir" açıklaması yaptı.

"Her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalı"

Altun sözlerini şöyle sürdürdü: 1915 Olaylarına yönelik yapıcı ve dengeli bir yaklaşımla hareket edilmeli ve sadece bir tarafın görüşleri yerine her iki tarafın da kayıpları ve acıları dikkate alınmalıdır.

800 yıl bir arada yaşayan Türklerin ve Ermenilerin bugün sahici bir diyalog yoluyla çözemeyecekleri sorun yoktur. Yeter ki sömürgeci güçlerin ülkemizi sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla tedip etme girişimlerine ve tarihin siyasallaştırılmasına izin verilmesin.

1915 Olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma/hukuki bir karar bulunmamaktadır.

"Hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmakta"

Altun, "Türkiye’nin 1915 Olaylarına ilişkin çözüm girişimlerini görmezden gelerek, üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarda bulunmaları ve bağlayıcı olmayan kararlar almaları hakikatin açığa çıkarılması çabalarını zora sokmaktadır" diye konuştu.

Fahrettin Altun'un ilgili tweetleri şöyle: 

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