Terim onay verdi! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'a ara transfer döneminde katılan Standard Liege'den kiralanan Luyindama'nın Fatih Terim'in isteğiyle bonservisi alınacak.

Galatasaray'da ara transfer döneminin son günü 3 milyon Euro'ya Standard Liege'den kiralanan Luyindama, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda tapusu alınacak.

Terim onay verdi bonservisi alınacak

Sabah'ın haberine göre; Sözleşmesine yazılan 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise zorunlu değildi. Ancak Luyindama'nın performansını beğenen ve Marcao ile iyi bir ikili olduğunu gören teknik direktör Fatih Terim, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisinin de alınması için onay verdi.

Yüksek paralara satılabileceğini düşünüyor

Ozan Kabak'tan Galatasaray'ın 11 milyon Euro kazanmasını sağlayan Terim, Marcao ve Luyindama'nın daha yüksek paralara satılabileceğini düşünüyor.

Önümüzdeki sezon 800 bin Euro alacak Marcao gibi Luyindama'nın maliyeti de düşük. Yıllık 1.2 milyon Euro alan Luyindama sarı-kırmızılı formayı giydiği 11 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.