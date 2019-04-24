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Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali

Demet akbağ eşi için mevlit okuttu işte son hali

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Zafer Çika’nın ölümünün kırkıncı gününde camide mevlit okuttu.  

Demet Akbağ'nın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz ay İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eşi Zafer Çika’nın vefatının ardından bir süredir hiçbir yerde görünmeyen Demet Akbağ, önceki gün Bebek Camii'ne girerken görüntülendi. Zafer Çika’nın ölümünün 40. gününde camide mevlit okutturan Akbağ, çıkışta gazetecilere konuşmak istemediğini belirterek oradan ayrıldı.

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