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Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Tatil nedeniyle dolar/TL'de hacim sınırlı kalırken kur Çarşamba sabahına dalgalı başladı. 07:30 itibariyle dolar 5,8507 seviyesinde seyrediyor.

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolar/TL saat 07:30 itibari ile güne 5.8516/5.8539 seviyesinde başladı.

“İzaha muhtaç”

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

Asya borsalarında durum

Asya borsaları, ABD hisse piyasalarının beklentilerden kuvvetli şirket bilançolarının etkisiyle yeni tarihi zirveye tırmanmasına rağmen geriledi. Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almayacağı beklentisi düşüşte etkili oldu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 geriledi. En yoğun kayıplar yüzde 1.3 gerileyen Güney Kore'nin

KOSPI endeksinde görüldü. Çin hisse piyasaları da hükümetin güçlü ilk çeyrek büyüme rakamlarının ardından para politikasındaki daha önce öngörülenden daha az gevşeteceği endişesiyle yüzde 0.9 geriledi.

Tarihi zirveye yükseldi

ABD'nin S&P 500 endeksi ve Nasdaq dün Coca-Cola, Twitter, United Technologies ve Lockheed Martin'in açıkladığı güçlü bilançoların ardından yeni tarihi zirveye yükseldi. Analistler beklentilerden güçlü gelen şirket bilançolarının yanı sıra gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomik büyümeyi destekleyici politikalarının bazı piyasalarda risk iştahını güçlendirdiğini belirtti.

Hisse piyasaları yükselen petrol fiyatlarına paralel olarak değer kazanan enerji sektörü hisselerinden de destek buldu.

Petrol fiyatlarında son durum

Petrol fiyatları ABD'nin İran'dan petrol alan ülkeleri bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlardan muaf tutma kararından vazgeçmesinin ardından yükseldi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri ise İran'ın petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklanan arz açığını, yeterli talep olması halinde telafi edeceklerini açıkladı. Brent petrolü bunun ardından ABD'nin yaptırım kararından itibaren kaydettiği kazanımların bir kısmını geri verdi. Brrent petrolü bugün yüzde 0.5 kayıpla 74.11 dolardan işlem gördü.

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