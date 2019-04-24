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Nihat Doğan'dan bomba açıklama! ''Erdoğan'ı çok seviyorum ama...''

Nihat Doğan'dan bomba açıklama! ''Erdoğan'ı çok seviyorum ama...''

Türkücü Nihat Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve "Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama Ak Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor" dedi.

Nihat Doğan, AK Parti için “Kırgın ve küskünüm, bu işler hep böyle olur. Devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Sen kendi evladını yedirirsen bir tane kim olduğu, ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye, seni yerlerken de kusura bakmayacaksın” ifadelerini kullandı.

''AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor”

“Bunlardan ders çıkaracaklar. Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor” diyen Nihat Doğan konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

“Bizim çıkmış olduğumuz yol bu yol değildi. Biz ayrıştırma eksenli değil tam tersine birleştirme eksenli bir camiaydık. Biz bu yola ayrışmış, yok sayılmış, inkar edilmiş toplumlara imtiyaz verme, onlara bir kimlik, karakter verme, onların da kendilerini bu toplumun öz evlatları olduğu noktasında bir hissiyat kazandırma noktasında yola çıktık. Bu yolda da ben hep mağdur oldum.

''Menfaat davasına dönüşmüş''

Bunun adına Alevi açılımı dediler, Kürt açılımı dediler, Roman açılımı dediler bunların hepsinin yanında oldum. Yeri geldi 15 Temmuz oldu, ilk sokağa çıkıp tankların önüne çıkan ben oldum. Sen kendi asilerini, kendi devrimci adamlarını yedirirsen eğer kusura bakma yalnız kalırsın. Ak Parti dava partisidir dedik. Ama şimdi bakıyorsun dava birilerinin çıkar ve menfaat davasına dönüşmüş. Birilerinin şahsi davasını ben kendi davam olarak kabul etmem. Dava şuuru, bu değildir.”

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