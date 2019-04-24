Kostas Mitroglou patladı: Aptalca şeylere inanmayın

Galatasaraylı golcü Kostas Mitroglou, sezon sonunda takım ayrılacağı yönündeki iddialara "Medyada sürekli yayınlanan aptalca şeylere inanmayın.'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'da Kostas Mitroglou, sezon sonunda takım ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Yunan futbolcu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

''Aptalca şeylere inanmayın''

Mitroglou, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Medyada sürekli yayınlanan aptalca şeylere inanmayın. Ben, takım arkadaşlarım, taraftarlarımız ve Galatasaray ailesinin her üyesi tamamen 22. şampiyonluğu kazanmaya odaklanıyor. Başka bir şeye değil" ifadelerini kullandı.

Ayrılacağı iddia edilmişti

Yunan basınında, Mitroglou'nun Galatasaray ile kiralık anlaşmasının sezon sonunda feshedileceği iddia edilmişti. Galatasaray’ın devre arasında Marsilya’dan 1.5 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.