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Fenerbahçe Beko'dan kritik zafer

Fenerbahçe Beko'dan kritik zafer

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 öne geçti. 

Seride dördüncü maç 25 Nisan Perşembe günü yine Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

Müsabakaya iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 9-5 geride kapattı. Walkup, Wolters ve Thompson'un basketlerine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 19-15 geride bitirdi.

İkinci çeyrekte de etkili olan Litvanya temsilcisi, 15. dakikayı 9 sayı farkla (29-20) önde geçti. Vesely'nin skorer oyunuyla farkı kapatan sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın bitime 3 saniye kala bulduğu basketle devre arasına 3 sayı farkla (34-31) geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 24. dakikada 39-37 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pota altında Davies'in basketlerine engel olamayınca ev sahibi takım 41-41'de skoru eşitledi. Ancak Guduric ve Datome ile skor üreten Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 49-46 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerin atıldığı son çeyrekte Zalgiris, 32. dakikada (48-49) ve 37. dakikada (53-54) olmak üzere farkı iki kez 1 sayıya indirdi. Guduric, Datome, Melli, Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine engel olan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 66-57 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol alan Guduric, 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Wolters'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Salon: Zalgirio

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Zalgiris: Davies 9, Thompson 2, Wolters 15, Walkup 7, Westermann 3, Milaknis 5, White 6, Grigonis 4, Kavaliauskas, Ulanovas 6

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 5, Guduric 17, Datome 8, Melli 5, Vesely 10, Green, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 2, Sloukas 9, Sinan Güler 2, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-31

3. Periyot: 46-49

Beş faulle çıkanlar: 37.11 Datome (Fenerbahçe Beko), 39.45 Wolters (Zalgiris)

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