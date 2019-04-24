Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan serbest bırakıldı

Çubuk'un Akkuzulu köyündeki şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman Sarıgün, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi.
Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.
Sarıgün savcılık sorgunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.
Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün. hakkında da ek gözaltı süresi verilmişti.
Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.