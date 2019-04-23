HABER /  DÜNYA

ABD Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacak

Anadolu Ajansı
ABD Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği 'Time100' etkinliğinde yapılan mülakatta, ABD-İsrail ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu barış planının normalde 2019 başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirten Kushner, ramazan ayının bitmesinden sonra planın açıklanmasının planlandığını söyledi.

Rapor hakkında detaylı bilgileri paylaşmaktan kaçınan Kushner, planda Filistin ve İsrail arasında iki devletli bir çözümün desteklenip desteklenmeyeceğine dair de yorum yapmadı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat hakkında konuşmadı

ABD istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Bin Selman'ın (MBS) verdiği sonucuna ulaştığına dair haberlerin anımsatılması üzerine Kushner, "İstihbarat bulgularına ilişkin bir yorumda bulunmayacağım" dedi.

Cinayetten sonraki süreç hakkında MBS'ye herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığına dair soruya Kushner, "Ona mümkün olduğunca şeffaf olmalarını tavsiye ettim. Olanların hesabının sorulacağından emin olmamız gerekiyordu. Kaşıkçı olayı kesinlikle bir trajediydi, kesinlikle korkunçtu" diye konuştu.

"Rusya soruşturması ABD demokrasisine seçimlere müdahaleden daha fazla hasar verdi"

ABD'de yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kushner, "Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması, Amerikan demokrasisine Rusya'nın seçimlere müdahalesinden daha çok zarar verdi" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya soruşturmasının ABD'nin dikkatini büyük oranda dağıtan bir unsur olduğunu belirten Kushner, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi berbat bir şey" görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Trump da mülakatın videosunu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Jared'den muhteşem bir mülakat. Ülkemiz için hizmet eden olağanüstü zeki insanların olması çok güzel" yorumunda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Terim şampiyonluk rotasını çizdi
Terim şampiyonluk rotasını çizdi
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
Erdoğan: BM Genel Kurulu tablosu var
ÖNCEKİ HABERLER
Sel ve toprak kayması 37 can aldı
Sel ve toprak kayması 37 can aldı
Hisarcıklıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Hisarcıklıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Gaziantep'te Tropik Kelebek Bahçesi açıldı
Gaziantep'te Tropik Kelebek Bahçesi açıldı
AK Partili Güler YSK kararını değerlendirdi
AK Partili Güler YSK kararını değerlendirdi
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Hulusi Akar'dan son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Hulusi Akar'dan son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Söz 80. bölüm ilk sahne
Söz 80. bölüm ilk sahne
Yorumlar