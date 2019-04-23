Kars'ta Tugay Komutan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadı

Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmak istemedi. O görüntüler yerel televizyon muhabirlerinin kameralarına yansıdı.

Son dönemde gelen şehit haberleri HDP'ye olan tepkileri artırıyor.

Son olarak Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, 23 Nisan törenlerine katılan HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le tokalaşmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kars Valiliği önünde bu sabah tören düzenlendi.

Komutan'dan HDP'li Bilgen'e tepki

Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi.Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.