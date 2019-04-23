Yenidoğan bebekleri tutamayanlar için tüyolar

Yenidoğan Hemşiresi Betül Bağçeci, yeni doğmuş bebekleri tutmayı beceremeyenler için ccevapla.tv izleyicilerine özel tüyolar verdi.

Bağçeci, yenidoğan bebeğin nasıl tutulacağı hakkında şu şekilde konuştu: Koltuk altından kavranarak dört parmak ile baş desteklenir. Bel ve kalça ise diğer elle desteklenip kucağa doğru alınır.

"Her ve zaman baş ve boyun mutlaka desteklenmelidir." diyen Bağçeci, Diğer el ise kalça ve bel için kullanılmalıdır. Yatıracağımız zaman ise koltukaltından tutularak yan yatırılıp daha sonra düzeltilmelidir." ifadelerine yer verdi.