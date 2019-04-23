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Ali Koç'tan flaş Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçındaki futbolu hayatında ilk kez gördüğünü söylerken, "En çok mahcup olduğum kişiler de çocuklar. Oyunculara bu şekilde giderse tarihe kötü bir şekilde geçeceklerini söyledim" dedi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen 23 Nisan töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çocuklara yönelik mesajında, "Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim. Çocuklarımıza vicdanlı olmayı, merhametli olmayı öğretelim" dedi.

Sezonun iyi gitmediğini uvurgulayan Koç, "En çok mahcup olduğum kişiler de çocuklar. Umutları kırıldı. Sağolsun onlar da hala inançlarını kaybetmedi. İnşallah gelecek sezon onların beklentilerini yerine getireceğiz." sözleriyle umutlu mesaj verdi.

''Fenerbahçe'ye yakışmayan bir şekilde yenildiğimiz için Samandıray'a gittim''
Samandıra'da teknik heyeti ziyaretiyle ilgili de açıklama yapan Ali Koç, "Bu sezon ilk defa yenilmiyoruz. Kaybettiğimiz için Samandıra'ya gitmedim. Benim Samandıra'ya gitmem olağandışı bir durum değil, ilk defa gitmiyorum. 7 yaşımdan beri maçlara gidiyorum. Ama Alanyaspor karşısında gördüğüm futbolu ilk defa görüyorum. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir şekilde yenildiğimiz için Samandıra'ya gittim. Futbolcuların bu camiaya borçları var. Kalan 5 maçta ellerinden geleni yapmalarını istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''Gazetelerde yazdığı gibi ültimatom gibi şeyler yok''
Futbolculara 'Bu şekilde giderse tarihe kötü bir şekilde geçeceklerini söyledim' dediğini aktaran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kesinlikle bir ceza yok. Hocamızla da dertleştik. Gazetelerde yazdığı gibi ültimatom gibi şeyler yok. Zaten benim tarzım da değil. Zamanı geldiğinde gerektiği şekilde bunlar konuşulur." açıklamalarını yaptı.

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