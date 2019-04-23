Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Oturumu'nda İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li vekillere tepki olarak Meclis'teki program sonlanmadan oturumu terk etti. Erdoğan çıkışta, "İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçik'i şehit edenler, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları da yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

Mehmetlerimi şehit edenlenleri dinleyeyim mi?

Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu'na saldırı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruya ise 'Açıklamamı yaptım, Kılıçdaroğlu'nu aramayacağım. Siyasi partilerin PKK ile çalışan partilerle bir araya gelmesi sonucu bunlar oluyor. Şehit cenazesine giderken dikkat etmeniz gerekir. Ben şehit evi ziyaretie sorarak gidiyorum.' ifadelerini kullandı.