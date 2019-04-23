HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan Oturumu'nda İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li vekillere tepki olarak Meclis'teki program sonlanmadan oturumu terk etti. Erdoğan çıkışta, "İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçik'i şehit edenler, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruları da yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

Mehmetlerimi şehit edenlenleri dinleyeyim mi?

Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu'na saldırı

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruya ise 'Açıklamamı yaptım, Kılıçdaroğlu'nu aramayacağım. Siyasi partilerin PKK ile çalışan partilerle bir araya gelmesi sonucu bunlar oluyor. Şehit cenazesine giderken dikkat etmeniz gerekir. Ben şehit evi ziyaretie sorarak gidiyorum.' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti
YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi
Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
Yorumlar 14 yorum