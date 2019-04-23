TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Genel Kurul'a, liderlerden ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Erdoğan'ı locaya gelişinde AK Parti Grubu ayakta alkışlarken, MHP Grubu da ayakta karşıladı.

'Dayatmacı politikalar hatadır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

''Sayın Cumhurbaşkanım siyasi partilerimizin genel başkanları milletvekilleri TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü anmak üzere bu özel oturumda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu Meclis temeli milli irade olan bir yüce abidedir. Batı'da İslama karşı hastalıklı bir düşmanlık yükselmektedir. Türkiye'ye yönelik dayatmacı politikalar büyük bir hatadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi ayakları üzerinde duran istiklal aşığı fertler olarak yetiştirmeliyiz. Çocukları hedef alan suçlarda bir artış gözükmektedir. Çocuklara yönelik suçlarla tavizsiz mücadele edilmelidir.

Kılıçdaroğlu'na saldırı

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bazı milletvekili arkadaşlarımıza yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Bu müessif saldırıyı kınıyorum. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması en büyük temennimizdir.''

CHP'Lİ Özkoç: Bu bir linçtir

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç ise ''Sayın Genel Başkanımıza şehit cenazesinde link girişiminde bulunulmuştur. Bunun adı linçtir. Şehit hepimizin şehididir'' dedi.

Bostancı'dan açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise ''Erdoğan'ın kızgın demiri soğutalım sözünden sonra saldırının olması dikkat çekici'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

''Mustafa Kemal için tek doğru yol ise milli iradeyi egemen kılacak TBMM'nin açılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde her bir vatandaşın hakkını korumayı amaç edinen bir ruh vardır. Son anayasa değişikliği ile TBMM kendi yetkilerini kısıtlamış kuvvetler ayrılığı ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır. TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış denetimsiz bir yürütme organı yaratılmıştır. Cumhurbaşkanı kararnameler yoluyla Meclis'in yasama yetkisini ortak olmuştur. Partili cumhurbaşkanı devleti ve milleti temsil etmek yerine belli siyasi görüşün temsilcisi haline dönmüştür. Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiştir. Meclis'in bütçe hakkı fiilen elinden alınmıştır.''