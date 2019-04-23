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Lafla peynir gemisi yürümüyor!

Lafla peynir gemisi yürümüyor!

Fenerbahçe'de göreve geldiğinde takımı ayağa kaldırmayı vadeden Ersun Yanal, Koeman’ın gerisinde kaldı. Desteğini kaybeden hocanın geleceğini Trabzonspor maçı belirleyecek.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe’nin Ersun Yanal’la birlikte çıkışa geçmesi bekleniyordu. Ancak sarı-lacivertlilerin sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olacağını iddia eden Yanal’ın sözleri havada kaldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Slogan sözleriyle dikkat çeken Ersun Yanal, 14 lig maçında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle 19 puan toplarken, ikinci yarıda kazandığı 17 puanla 7. sırada kaldı.

Erwin Koeman’ın da gerisinde kaldı
Tecrübeli teknik adam, sahaya sürdüğü kadrolar, yaptığı değişiklikler, oyun taktikleri sebebiyle yoğun şekilde eleştirilirken yakaladığı 1,32’lik puan ortalamasıyla 9 maçta 1,33’lük ortalaması olan geçiş dönemi hocası Erwin Koeman’ın da gerisinde kaldı.

İsmail Kartal, zirvede yer aldı
Fenerbahçe’yi son dönemde çalıştıran teknik adamlar arasında İsmail Kartal, 2,13 puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Daum, Aykut Kocaman, Vitor Pereira, Zico ve Lorant da Yanal’ı solladı.

Kurtuluş mücadelesi verecek
Üst üste gelen kötü sonuçlar bir yana, takımın sergilediği futbol, Ersun Yanal’ın kredisini hızla tüketirken Fenerbahçe yönetimi de tercih aşamasına geldi. Kurtarıcı olması beklenen Yanal, Kadıköy’deki Trabzonspor karşılaşmasında kurtuluş mücadelesi verecek. Trabzonspor maçı Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek.

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