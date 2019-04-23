Erdoğan'ın koltuğu devrettiği çocuktan kabine revizyonu sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na devretti. Kabine revizyonuyla ilgili soruya Sözeyataroğlu'nun cevabı Erdoğan'ı gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını şahsı ve milleti adına kutlayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle anlamlı günün siz çocuklara armağan edilmesi son derece manidardır. Bu devletimizi kuranların sizlere olan inancının sembolüdür. Bu çocuklarımıza verilen önemin işaretidir. Ben herbirinizin bu emaneti en iyi şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. Sizler Türkiye'yi çok daha iyi aşamaya taşıyacaksınız. Sizlere daha güzel bir gelecek sunmak çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, ardından sözü minik cumhurbaşkanı Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Konuşmasının ardından basın mensupları, Sözeyataroğlu'na gündeme ilişkin sorularını yöneltti.

Tatil önerisine sıcak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tatil süreleriyle ilgili bu önerisine nasıl yaklaştığı sorulan ve Ramazan Bayramı sonrası okulların bir hafta daha açık olacağı hatırlatılan Sözeyataroğlu, "Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz, şu anda açıkcası olumlu bakıyorum. Bayram tatili konusunu da yine kabinemle görüşeceğiz." dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı hatırlatılarak buna yönelik değerlendirmeleri sorulan Sözeyataroğlu, futbolu pek takip etmediğini söyledi.

Bağlama ve piyano çaldığı öğrenilen Sözeyataroğlu'na, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser vereceği açıklanan Fazıl Say ile birlikte piyano çalıp çalmayacağı soruldu. Piyanoyu severek çaldığını söyleyen Sözeyataroğlu, programa katılmaya çalışacağını belirtti.

Son günlerde hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkence konusunda düşünceleri sorulan Sözeyataroğlu, "Asla bu konu hakkında mutlu değilim, konu hakkında gerekli çalışmaları ilgili bakanlarımızla yapacağız." dedi.

Kabine revizyonu sorusuna yanıt

Sözeyataroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun olup olmadığı ve kabinede olası bir değişikliğin olup olmayacağı sorusuna, "Zaten yeni kabinem burada, ilk günümüz zaten. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor, aşılamayacak bir sorunumuz yok." diye cevap verince salonda gülümsemeler yaşandı.

Bu cevap üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi." dedi.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin nasıl sonuçlanacağı sorulan Sözeyataroğlu, "Bu konu hakkında bir bilgim yok, tek gündemimiz 23 Nisan." yanıtını verdi.

Telefonu bende yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya yorumu ve Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağı sorusuna Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok, onun için arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyız." diye konuştu.

Atatürk'ün hangi özelliğinin kendisi için örnek teşkil ettiğine ilişkin soruyu Sözeyataroğlu, "Biz Atatürk'ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemizi. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız." diyerek yanıtladı.

Tabletlerle vakit geçiren çocuklar

Sözeyataroğlu, bir gazetecinin, çocukların sokakta oynamak yerine tabletlerle zaman geçirdiğini hatırlatarak, bu konudaki düşüncelerinin sorması üzerine, "Bu konu hakkında gerçekten çok üzülüyoruz, bakanlarımla bu konu hakkında çocuklarımızın iyiliği için her türlü adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sorulan bir soru üzerine ise, "Bugün benim günüm değil, bugün tamamen Cumhurbaşkanıma aittir." karşılığını verdi.

Sözeyataroğlu'nun en sevdiği oyunun voleybol olduğunu söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, en sevdiği ikinci oyunu sordu. Sözeyataroğlu, bunun üzerine saklambaç oynamayı sevdiğini dile getirdi.

Çocuklara bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir çocuklara bisiklet hediye edeceklerini belirterek, "Tabii kask olmazsa suç işlemiş olurum, onun için kasklarıyla beraber olacak." dedi.

Erdoğan'ın, "Aşağıda da bir piyano resitali olacak. Kim çalacak?" ifadesi üzerine görme engelli öğrenci Medine Mevlütoğlu "Ben" diye yanıt verdi.