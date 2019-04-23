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Sri Lanka Hükümetinden olay iddia Yeni Zelanda'ya misilleme yapıldı

Sri Lanka Hükümetinden olay iddia Yeni Zelanda'ya misilleme yapıldı

Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ülkede kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına cevap olarak yapıldığını iddia etti.

Sri Lanka hükümetinden bir bakan, ilk soruşturma sonuçlarına göre Pazar günü ülkede en az 310 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıların Yeni Zelanda'daki cami saldırısına karşılık yapıldığını söyledi.

Açıklamada, saldırılardan iki yerel radikal örgütün sorumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka DailyMirror'ın, Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara'nın açıklamalarına dayandırarak verdiği habere göre, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.



Sözcü Gunasekara, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 290'dan 310'a yükseldiğini kaydetti.

40'a yakın şüpheli gözaltına alındı

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

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