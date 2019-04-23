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Fenerbahçe kan kaybediyor! 460 milyon TL değer kaybı yaşadı

Fenerbahçe kan kaybediyor! 460 milyon TL değer kaybı yaşadı

Süper Lig’in en değerli ikinci takımı olan Fenerbahçe'de Eljif ve Jailson dışında herkesin piyasa değerinin düştü. Takımın kadrosunda 70 milyon euroluk (460 milyon TL) değer kaybı var.

Fenerbahçe, gittikçe geriliyor. 90 milyon Euro piyasa değeri olarak Süper Lig’in en değerli ikinci takımı olan Fenerbahçe, son 5 sezonda yaşadığı başarısızlıklar özellikle takımın eskilerinde olmak üzere kayıp yaşattı.

Bu yıl gelen oyuncular da eriyişe ayak uydurdu. Sarı-Lacivertli takımda bu sezon tek büyük sıçramayı Eljif yaptı. Sezon başı göreve getirilen Phillip Cocu, Eljif Elmas’ı oynatmaya başladığında oyuncunun değeri 1 milyon euro civarındaydı. Eljif, şimdilerde ise 7.5 milyon euroyu gördü. Ersun Yanal’la yıldızı barışmayan Jailson da az da olsa aşama kaydetti.

‘Fener Ol' kampanyası bedelinde değer kaybı

Alındığında 2.5 milyon euro değeri olan Jailson, 3.5 milyon euroya çıktı. Bu iki isim dışında takımın yaşadığı değer kaybı 70 milyon euroya yaklaştı. Yani bu para, ‘Fener ol’ kampanyasından beklenen bedele yakınlıkta. En büyük düşüş ise Cezayirli Slimani’de. Leicester’dan kiralandığında 18 milyon euro değeri olan forvet, şu anda 10 milyon euro bandında.

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