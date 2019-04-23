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Pelvik ve perineal ağrı nedir? Kadınların korkulu rüyası

Pelvik ve perineal ağrı nedir? Kadınların korkulu rüyası

Fizyoterapist Zeynep Seyran, "Pelvik ve perineal ağrı nedir?" ve "Hamilelikte pelvik ağrı nedir?" sorularına yanıt verdi.

Seyran, "Teknik bir tanım yapacak olursak, pelvis bölgesinde; bu leğen kemiğin bulunduğu göbek deliğin altında karın bölgesi, kasıklar ve kalçalarıda içine alan aralıkta hissedilen en az 6 aydır sürekli ya da aralıklı devam eden ağrılardır." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Karın ağrısı, kasık ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı,kuyruk sokumu ağrısı, genital bölgede olan ağrılar diye tarif edilebilirler."

"Adet dönemi ağrıları, cinsel ilişki ile ağrı, işeme, bağırsak hareketleri ile olan ağrılar da yine bu gruba dahil."

"Kronik ağrıda artık dokuda bir problemden bağımsız olarak sinir sistemi aşırı hassas hale geliyor ve sıradan bir temas ya da basit bir hareket bile ağrılı olabiliyor. Beden ile sinir sistemi arasındaki iletişim bozuluyor. Beyinde ağrıyla ilgili bölümlerin yapısı değişiyor. Beden algısı bozulabiliyor. Ağrılı bölgeyi daha büyük, şiş gibi, sıcak ya da soğuk algılayabiliyor. Kendi bedenine yabancılaşabiliyor."

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