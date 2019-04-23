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İşte Nusret'in yeni işi! Sosyetik kasap şimdi de bu işe el attı

Et restaurantlarıyla bir marka haline gelen ve saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret , çikolata şov yaptı! Sosyal medya üzerinden paylaştığı video 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Nusret Gökçe'nin ortağı Mithat Erdem geçtiğimiz günlerde Nusret Gökçe'nin tatlıcı açacağının müjdesini vermişti. Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla ilgi odağı olan Nusret, bu kez yeni işini tanıtmak için çikolatayla şov yaptı. 

Video izlenme rekoru kırdı

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, İstanbul Etiler'deki restoranında çektiği çikolata videosunu sosyal medyadan paylaştı. Restoran menüsüne yeni eklediği tatlıyı duyuran Nusret'in profiterole çikolata sosu dökerken çektiği videosu olay oldu. 

Nusret videoyu "Çok yakında" notuyla paylaştı. Nusret Gökçe'nin çikolata videosu kısa sürede 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Nusret'e gelen yorumlar arasında "Kral et işinden sonra, çikolata işinde de dünya devi olacak", "Profiterol, etin yanında iyi gider mi emin değilim" gibi yorumlar yapıldı. 

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