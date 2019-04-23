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Fenerbahçe elinden kaçırdı dünya devi talip oldu

Fenerbahçe elinden kaçırdı dünya devi talip oldu

Fenerbahçe’nin elinden kaçırdığı Hakim Ziyech için İtalyan devi Inter devrede.

Ajax'ta bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün ilgisini çeken Hakim Ziyech'e İtalya'dan taklip çıktı. İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, Hakim Ziyech için Ajax'a resmi teklif yapacak. Haberde; Serie A ekibinin, Faslı yıldız için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca Ziyech'in Barcelona, Manchester United Bayern Münih, Dortmund, Roma, Tottenham ve Arsenal gibi dev kulüplerinde radarında olduğu kaydedildi.

Ajax ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 43 maçta 19 gol attı ve 20 asist yaptı.

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