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Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu

Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu

İngiltere Premier ekiplerinden Everton’ın, 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Henry Onyekuru'nun, Galatasaray’da devam etme şansı kalmadı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Onyekuru'nun kariyerine Türkiye'de devam etme şansı kalmadı. 

15 milyon Euro'luk teklif geldi
Onyekuru'nun bonservisine sahip olan İngiliz ekibi Everton, oyuncunun çalışma izni sorununu halletmeye çalışıyor. İspanyol, Fransız ve Alman scoutlar tarafından Galatasaray'daki performansı yakından takip edilen Onyekuru için Everton'a şimdiden 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

Galatasaray'da devam etme şansı kalmadı
Sabah'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibi 8 milyon Euro yatırım yaptığı 1997 doğumlu yıldız adayı için 25 milyon Euro bonservis talep ediyor. Yaz transfer dönemine -3 milyon 300 bin Euro bütçe ile başlayacak Galatasaray'ın Heny Onyekuru'yu mevcut şartlarda satın alma ihtimali söz konusu değil.

Terim'in planları altüst oldu
Fatih Terim'in gelecek sezon planları arasında yer alan Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da devam etme şansının kalmaması tecrübeli hocanın planlarını altüst etti.

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