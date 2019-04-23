HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Samsung katlanabilir telefonunun satışları apar topar durduruldu

Samsung katlanabilir telefonunun satışları apar topar durduruldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı katlanabilir telefon Galaxy Fold'un satışını durdurdu.

İnceleme amaçlı bazı editörler tarafından kullanılan Samsung Galaxy Fold, ekran sorunlarıyla gündeme gelmişti. Galaxy Fold ekranının kısa bir kullanımının ardından kısmen veya tamamen çalışmaz hale geldiği aktarılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Samsung'dan açıklama gecikmemişti ve şirket, ekrandaki koruyucu plastik filminin çıkartılmaması konusunda kullanıcıları uyarmıştı.

Ön satışları durduruldu
Ancak aynı sorunu yaşayan kullanıcılardan bazıları cihazın filmini dahi çıkarmamıştı. Hal böyle olunca, Samsung Galaxy Fold satışları ani bir karar ile geçici bir süreliğine durduruldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, şirketin Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve teknik problemlerin çözülmesi için zaman kazanıldığını akıllara getirdi.

Durdurulmadan önce önümüzdeki hafta resmen satışa sunulması beklenen Galaxy Fold'un şimdi ne zaman pazara gireceği merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cani kadın sokak hayvanlarını kesip yerken yakalandı!
Cani kadın sokak hayvanlarını kesip yerken yakalandı!
Çanlar Ersun Yanal için çalıyor! Kaderi tek maça bağlı
Çanlar Ersun Yanal için çalıyor! Kaderi tek maça bağlı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99’uncu yılını kutluyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99’uncu yılını kutluyoruz
İsmail Hakkı Pekin: FETÖ'cü olduğu halde uçan pilotlar var
İsmail Hakkı Pekin: FETÖ'cü olduğu halde uçan pilotlar var
Ekrem İmamoğlu talimatı verdi İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik
Ekrem İmamoğlu talimatı verdi İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik
Fatih Altaylı: Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ayşe Kulin'i getirsin
Fatih Altaylı: Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ayşe Kulin'i getirsin
ÖNCEKİ HABERLER
Jailson ve Zajc'ın forma isyanı
Jailson ve Zajc'ın forma isyanı
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Avlu 39. bölüm 2. fragmanı
Avlu 39. bölüm 2. fragmanı
Çocuklarda görülen dikkat eksikliğinin nedenleri nelerdir?
Çocuklarda görülen dikkat eksikliğinin nedenleri nelerdir?
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
Noterler bugün açık mı 23 Nisan hangi noterler açık?
İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm fragmanı
Dünyanın merkezinde acil durum! Kızamık salgını ülkeyi tehdit ediyor
Dünyanın merkezinde acil durum! Kızamık salgını ülkeyi tehdit ediyor
Kadın 59. bölüm 2. fragmanı
Kadın 59. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar