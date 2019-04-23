Samsung katlanabilir telefonunun satışları apar topar durduruldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı katlanabilir telefon Galaxy Fold'un satışını durdurdu.

İnceleme amaçlı bazı editörler tarafından kullanılan Samsung Galaxy Fold, ekran sorunlarıyla gündeme gelmişti. Galaxy Fold ekranının kısa bir kullanımının ardından kısmen veya tamamen çalışmaz hale geldiği aktarılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Samsung'dan açıklama gecikmemişti ve şirket, ekrandaki koruyucu plastik filminin çıkartılmaması konusunda kullanıcıları uyarmıştı.

Ön satışları durduruldu

Ancak aynı sorunu yaşayan kullanıcılardan bazıları cihazın filmini dahi çıkarmamıştı. Hal böyle olunca, Samsung Galaxy Fold satışları ani bir karar ile geçici bir süreliğine durduruldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, şirketin Galaxy Fold üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve teknik problemlerin çözülmesi için zaman kazanıldığını akıllara getirdi.

Durdurulmadan önce önümüzdeki hafta resmen satışa sunulması beklenen Galaxy Fold'un şimdi ne zaman pazara gireceği merak konusu oldu.