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Jailson ve Zajc'ın forma isyanı

Jailson ve Zajc'ın forma isyanı

Ersun Yanal döneminde yedek kulübesine mahkum olan Samandıra’nın iki mutsuzu Jailson ve Zajc, forma istiyor.fe

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan iki yıldız isyan bayrağını açtı.

Brezilyalı Jailson ve Sloven Miha Zajc, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendilerine haksızlık yaptığını düşünüyor. Jailson takım içindeki dostlarıyla yaptığı sohbette, "Galatasaray maçında iyi oynadım. İdmanlarda takımın en iyisi bendim. Neden hâlâ 11 oynayamıyorum? Üstelik orta alanda bu kadar formsuz ve cezalı oyuncu varken tercih edilmiyorum" dedi.

İtalya'da fırtına gibi esen Zajc ise Fenerbahçe'ye oynamak için geldiğini, böyle devam ederse takımdan ayrılmayı düşüneceğini kaydetti.

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