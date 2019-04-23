İsmail Hakkı Pekin: FETÖ'cü olduğu halde uçan pilotlar var

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Hava Kuvvetleri'nde pilot açığının olduğunu belirterek, "Darbeye katılmamış ama Fetullah Gülen ile iltisaklı olan pilotlardan uçanlar var. Onları toparlıyorlar şu anda." dedi.

FETÖ kumpası ile 2 yıl hapis yatan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, SüperHaber'den Hülya Okur'a konuştu.

Kendi içimizle uğraşsaydık, içimizde bu kadar çok FETÖ’cü barındırmazdık

Pekin, örgütün TSK içinde bu kadar yayılmasının sebebini "TSK, dışarıyla uğraşmaktan kendi içiyle uğraşamadı. Kendi içimizle uğraşsaydık, içimizde bu kadar çok FETÖ’cü barındırmazdık. 'İrtica', 'başörtüsü' gibi konularla uğraştık." sözleri ile açıkladı.

TSK içinde devam eden FETÖ operasyonlarıyla ilgili soruya Pekin, şu yanıtı verdi:

"Bitmez. Devam ediyor. Çok fazla insan bu işe bulaşmış. Üst düzey kişilerle görüştüğümde ankesörlü telefonlarla yapılan konuşmalar neticesinde şunu görüyoruz: Şu an epeyi insan belli ama tutuklanmamış vaziyette. Çünkü onları sorgulayacak yeteri kadar adam yok. Bir grubu sorguluyorlar ondan sonra diğerine geçiliyor, büyük ihtimalle onların komutanları da biliyor kim olduğunu.

30 bin kişi sorguya alınacak

Bunları bölüm bölüm alıyorlar, keşke hepsini birden yapabilseler ama yeteri kadar sorgulama personeli olmadığı için parça parça devam ediyor. 30 bin kişilik bir grup var. Bunların bir kısmı alınıp sorgulanıyor, bir kısmı tutuklanıyor, bir kısmı serbest bırakılıyor. Deniz Kuvvetlerinde de bu devam ediyor. Orası epeyi bir toparlandı.

Hava Kuvvetlerinde biraz daha az toparlanma var

Orada şöyle bir sıkıntı var, 1 uçak için 1,5 pilota ihtiyaç var. Bu rakamlarda zor durumdayız, ayrılanlar tekrar göreve çağrılıyor. FETÖ’cü olduğu halde uçanlar var. Darbeye katılmamış ama Fetullah Gülen ile iltisaklı olan pilotlardan uçanlar var. Onları toparlıyorlar şu anda. Muharip uçaklar konusunda kötü durumdayız."

İsmail Hakkı Pekin kimdir?

İsmail Hakkı Pekin 1951'de İznik'te doğmuş Türk asker ve siyasetçidir. 1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında ise Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1982 yılları arası Hava İndirme Tugayı, 7. Hudut Taburu, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görev yaptı. 1974 yılında Hava İndirme Tugayı 1. Paraşüt Taburundan takım komutanı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Pekin, 1984 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu ve 1984-1987 yılları arasında 61. Piyade Tümeninde Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü yapan Pekin, 1987 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Kara Kuvvetleri Eğitim Komutanlığında 1991 yılına kadar görev aldı.

1991-1994 yılları arasında Brüksel TMR Başkanlığında Kara Plan Subaylığı yaptı ve 1994 yılında 1. Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı oldu. 1995 yılında bu görevinden ayrılarak 5. Hudut Alay Komutanlığı görevine getirildi. 1997-1998 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Plan Prensipler Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. Aynı yıl 30 Ağustos 1998 tarihinde tuğgeneralliğe terfi etti ve 1998–2000 yılları arasında Kara Kuvvetleri Plan Harekat ve Teşkilat Daire Başkanlığı, 2000–2002 yılları arasında 66 ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

30 Ağustos 2002'de tümgeneralliğe terfi etti ve 2002-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 1. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevlerini yaptı. Yine 30 Ağustos 2006'da korgeneralliğe terfi etti. 2006-2007 yılları arasında ise 8. Kolordu Komutanlığı görevini yaptı. Ağustos 2007'de Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atandı.

2011 yılında Ergenekon soruşturmasında adı geçen İsmail Hakkı Pekin "İnternet Andıcı davası"nda tutuklandı. Ağustos 2013'e kadar Hasdal Cezaevi'nde kaldı. Daha sonra serbest bırakılan Pekin'in davası Yargıtay 16. Daire'de sürmektedir.

2015 yılında Uludere'de 34 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan Uludere olayında asıl hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu açıklayan Pekin, olayın ardından PKK'ya karşı yürütülen operasyonların durduğunu ve yapılmadığının; hükümet ile PKK arasındaki pazarlıkların bu süreçten sonra hızlandığını söylemiştir. Aynı yıl Rusya ile Türkiye arasında 2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesiyle başlayan uçak krizi sonrası Türkiye hükümetinin Mesut Barzani yönetimi ile ilişiklerini artırması, kriz bahanesiyle İsrail'in uzun süredir Türkiye'yi petrol ve doğalgaz da Barzani bölgesine bağlama planı olduğunu kendisine 2008 yılında MOSSAD Başkan Meir Dagan'un söylediğini iddia etti.

Nevin Pekin ile evli olan İsmail Hakkı Pekin iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.