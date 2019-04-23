Fatih Altaylı: Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ayşe Kulin'i getirsin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'deki kötü gidişatı değerlendirirken "Teknik direktörlerden futbol oynatması değil de edebiyat yapması bekleniyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ayşe Kulin'i getirsin.'' dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe'deki kötü gidişatla ilgili açıklamalar yaparken teknik direktör Ersun Yanal'ı yerden yere vurdu Ali Koç'a Comolli'nin neden hala görevde olduğunu sordu.

''Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan konuşmalar yapıyor''

Ersun Yanal'ın performansı üzerine de konuşan Altaylı, "Eğer teknik direktörlerden futbol oynatması değil de edebiyat yapması bekleniyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ahmet Ümit ya da Ayşe Kulin'i getirsin! Ersun Yanal çıkıyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan konuşmalar yapıyor! Ben yönetici olsam Galatasaray derbisinden sonra yaptığı konuşma için 'Hoca sen neredesin ya burası Karabükspor değil! Fenerbahçe'nin işi, gücü bitti de Galatasaray'ı şampiyonluktan etmekle mi övüneceğiz?' derdim. Evet Fenerbahçe'nin bu sezon itibariyle böyle bir amacı olabilir ancak bu söylenecek bir amaç değil. Gizliden, alttan diyebilirsin bu da ayıp bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

''Ersun Yanal stada giremez, mahalleye çıkamaz''

Sarı-lacivertlilerin ligdeki durumunu da yorumlayan Altaylı "Fenerbahçe'nin şu anda ligden düşmemesinin tek sebebi, düşme hattına Fenerbahçe'den daha hızlı giren rakiplerinin olması. Göztepe'ye falan dua etsinler yoksa gitmişlerdi. Tribünlerin bağırmasıyla gelen Ersun Yanal'a tribünler de artık 'Yeter artık' diye bağırmaya başladılar. Taraftar, topun çizgiden geçmesine bakar, bir anda satar adamı. İmparator Fatih Terim diyorlar ya, 5 maç kaybedilsin görürsün İmparator'u. Bu Ersun Yanal gibi teknik direktörler için beş kez daha geçerli. Hadi Fatih Terim'in hiç değilse geçmişi, başarılar silsilesi var. Ersun Yanal'da böyle bir şey de olmadığı için stada giremez, mahalleye çıkamaz!" ifadelerini kullandı.

''Comolli niye hala devam ediyor?"

Ali Koç'un Samandıra'ya giderek "Yarın 23 Nisan. Bu durumu ben çocuklara nasıl anlatacağım? En çok onlar üzülüyor. Sizden rica ediyorum kalan 5 maçı da kazanın" dediği haberi üzerine konuşan Altaylı "Yapamıyorlar yani. Futbolcular bilmiyor mu Ali Koç'un bu durumdan rahatsız olduğunu? Adam canını dişine takarak borç ödemeye çalışıyor, kampanya yaratmış... Bunun karşılığı bu mu? Sahadaki bu oyun mu? Kadro kalitesiz de bu kadar mı kalitesiz kardeşim? Fenerbahçe'nin kadrosu Alanyaspor'dan, Sivasspor'dan daha mı aşağıda? Ligin sonunda olacak kadar mı aşağıda? Eğer aşağıdaysa ve bu kadar para harcandıysa Comolli niye hala devam ediyor?" yorumunu yaptı.

''Hiçbir şey oynamıyorsun''

Fenerbahçe'yle ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Parlak dediğin gençlerden bir şey çıkarmıyorsun, eldekilerle bir şey yapamıyorsun, kupada yoksun, ligde yoksun, futbolun taraftarı tatmin etmediği gibi sonuç da alamıyorsun. Hiçbir şey oynamıyorsun! Futbola benzer bir şey oynayan sadece Harun ve Hasan Ali var. Düşün ki bir takımın en iyisi Hasan Ali Kaldırım!" değerlendirmesinde bulundu.