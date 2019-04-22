Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap

Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda uluyan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt çok tartışılan videosuyla ilgili açıklama yaptı. Enginyurt, kendisini eleştirenlere seslendi, hakaret edenlere ise "köpek" yakıştırmasında bulundu.

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt bu kez de uluması nedeniyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Paylaşımının arkasında duran Enginyurt, kendisine hakaret edenlere "köpekler" diye seslendi.

Cemal Enginyurt, Kırgızistan ziyareti sırasında Tanrı Dağları'na gitti, takipçileri için canlı yayın yaptı. 13 yaşından itibaren ülkücü olduğunu ve Tanrı Dağları'nın hayalini süslediğini söyleyen Enginyurt, ahdim vardı diyerek uludu.

Beğenen de var eleştiren de...

Enginyurt'un bozkurt uluması sosyal medyada hem beğeni kazandı hem de eleştirildi. Bir dönem MHP lideri Bahçeli'nin uluyan bir genci uyarmasını hatırlatan kullanıcılar Enginyurt'un hareketini beğenmezken kimileri de ilgi çekici buldu.

Enginyurt'un kendisine yönelik eleştirilerin bir bölümünün hakaret içerdiğini ileri sürerek twitter'dan cevap verdi. Enginyurt'un tepkisi ise sert oldu.